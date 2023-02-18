Кременское направление — самое сложное на Луганщине, но ситуация контролируемая — Гайдай

Февраль, 18 в 10:11

В Луганской области самое тяжелое направление на сегодняшний день — Кременское, в то же время ситуация полностью контролируется, существенного продвижения у врага нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Единственное что увеличилось количество атак и обстрелов наших позиций, и они установили очень мощную РЭБ, которая глушит все сигналы, что затрудняет использование беспилотников, — подчеркнул он.

По его словам, на Луганщине вагнеровцы заканчиваются, преимущественно наблюдаются новые подразделения мобилизованных россиян.

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— Таких очень много привезли на территорию Луганской области, и именно они идут в наступление. Периодически их берут в плен, — добавил Гайдай.

На днях BBC сообщило об обнаружении вблизи Луганска нового захоронения людей, которые могли воевать в Украине в составе ЧВК Вагнера.

Журналистам удалось идентифицировать личности 37 похороненных с помощью открытых источников. В частности, 35 из них были гражданами России, один — Беларуси, еще один родился в Узбекистане.

Фото: Сергей Гайдай