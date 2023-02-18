Февраль, 18 в 6:57

За минувшие сутки наши воины отбили атаки российского врага вблизи 20 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, не дали продвинуться оккупантам в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная – в Луганской области.

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ВСУ дали отпор захватчикам в районах населенных пунктов Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В Генштабе отмечают, что угроза новых ракетных ударов России остается очень высокой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 360-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.