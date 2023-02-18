Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

За вчера ВСУ отбили атаки врага вблизи 20 населенных пунктов в трех областях — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
За вчера ВСУ отбили атаки врага вблизи 20 населенных пунктов в трех областях — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки наши воины отбили атаки российского врага вблизи 20 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, не дали продвинуться оккупантам в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная – в Луганской области.

Сейчас смотрят

ВСУ дали отпор захватчикам в районах населенных пунктов Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В Генштабе отмечают, что угроза новых ракетных ударов России остается очень высокой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 360-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка