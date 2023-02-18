Летом 2023 года Украина сможет оттеснить российские войска: прогноз генерала Петреуса

Февраль, 18 в 20:48

Генерал Дэвид Петреус заявил, что украинские войска смогут откинуть российские силы этим летом, и это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.

– Вы можете заставить врага развалиться. И это возможно этим летом, по крайней мере, локально, — сказал он.

Кроме того, Петреус выразил надежду, что это позволит перерезать тот сухопутный мост, который Россия возвела и который позволяет соединяться с Крымом вдоль юго-восточного побережья Украины.

– Если вы отрежете его, вы можете начать изоляцию Крыма, вы можете уменьшить его как центр материально-технической поддержки, а затем вы сможете разделить российские силы. И тогда, если вы сможете разрушить мост через Керченский пролив, вы действительно изолировали их, — добавил он.

Петрус отметил, что если российские потери будут продолжать рости, “в какой-то момент Кремль должен будет признать, что эта война нежизнеспособна на поле боя”.

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Он также сказал, что украинцы, которые учатся на западном оружии, кажется, делают это с чрезвычайной скоростью.