Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Летом 2023 года Украина сможет оттеснить российские войска: прогноз генерала Петреуса

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Летом 2023 года Украина сможет оттеснить российские войска: прогноз генерала Петреуса
Фото: Генштаб ВСУ

Генерал Дэвид Петреус заявил, что украинские войска смогут откинуть российские силы этим летом, и это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.

– Вы можете заставить врага развалиться. И это возможно этим летом, по крайней мере, локально, — сказал он.

Кроме того, Петреус выразил надежду, что это позволит перерезать тот сухопутный мост, который Россия возвела и который позволяет соединяться с Крымом вдоль юго-восточного побережья Украины.

– Если вы отрежете его, вы можете начать изоляцию Крыма, вы можете уменьшить его как центр материально-технической поддержки, а затем вы сможете разделить российские силы. И тогда, если вы сможете разрушить мост через Керченский пролив, вы действительно изолировали их, — добавил он.

Петрус отметил, что если российские потери будут продолжать рости, “в какой-то момент Кремль должен будет признать, что эта война нежизнеспособна на поле боя”.

Сейчас смотрят
Читайте
Не распад и не гражданская война: Подоляк спрогнозировал, что будет с РФ после победы Украины

Он также сказал, что украинцы, которые учатся на западном оружии, кажется, делают это с чрезвычайной скоростью.

— И даже когда они возвращаются в казармы после долгого учебного дня, они читают пособия. Они хотят вернуться к бою, вернуться к защите своих семей, – сказал он.

Источник: CNN
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка