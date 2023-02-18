ЕС собирает срочную встречу по закупке боеприпасов для Украины
После заявлений Киева о необходимости немедленного увеличения боеприпасов, ЕС срочно изучает пути объединения своих стран-членов для их закупки.
Об этом заявили дипломаты и официальные лица.
Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместной закупки 155-мм артиллерийских снарядов на встрече в Брюсселе 20 февраля.
— Пора действительно ускорить производство и расширить производство стандартизированных продуктов, которые отчаянно нужны Украине, — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
Позже Урсула фон дер Ляен заявила, что она уверена, что срочность ситуации убедит членов ЕС отказаться от своих давних преимуществ по закупке оружия на национальном уровне.
— Мы абсолютно должны удвоиться, и мы должны продолжать действительно массовую поддержку, которая необходима (чтобы) эти империалистические планы Путина полностью провалились – это одна цель – и чтобы Украина могла победить, — сказала она.
Кроме того, она отметила, что “не может быть так, чтобы пришлось ждать месяцами и годами”.
– Не может быть так, чтобы нам пришлось ждать месяцами и годами, пока мы не сможем пополнить запасы, пока мы не сможем доставить это в Украину, – говорит Урсула фон дер Ляен.