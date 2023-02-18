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Факты / Україна

ВСУ влупили по восьми районам сосредоточения врага и уничтожили огневую позицию С-300 — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ влупили по восьми районам сосредоточения врага и уничтожили огневую позицию С-300 — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки наша авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения российского врага, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также силы противовоздушной обороны сбили шесть дронов оккупантов, в частности: пять беспилотников типа Ланцет и один — Зала.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы противника и уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.

В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Также россияне 69 раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 360-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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