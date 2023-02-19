Добровольная мобилизация в Украине дала хорошие результаты – The Times

Февраль, 19 в 13:57

Недавно запущенная в Украине кампания добровольной мобилизации в Гвардию наступления дала хорошие результаты.

Об этом сообщает британское издание The Times ссылаясь на источник в Офисе президента Украины.

Вынужденно реагируя на рост численности армии РФ, украинские власти решили запустить программу добровольной вербовки солдат в Гвардию наступления параллельно с обычной мобилизацией.

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Напомним, в начале февраля Министерство внутренних дел анонсировало создание штурмовых бригад Гвардии наступления. Эти формирования планируют привлечь при освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Как мы рассказывали ранее, Министерство внутренних дел получило уже более 27 тыс. обращений о вступлении в Гвардию наступления.

Добровольцы этих штурмовых бригад будут иметь ряд преимуществ и льгот:

возможность получить высшее образование в ЗВО во время службы бесплатно или по льготе;

ежегодный отпуск, продолжительность которого растет с увеличением выслуги лет;

кроме общего страхового стажа, также служба засчитывается в стаж государственной службы;

право на пенсию после 25 лет календарной службы, в частности, по-смешанному с гражданским стажем.

Как тренируются центры Гвардии наступления, смотрите в эксклюзиве Фактов недели.

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации в Украине до 20 мая 2023 года.

Таким образом, мобилизовать могут граждане окон от 18 до 60 лет, которые способны выполнять военную обязанность.