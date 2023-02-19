Генерал Петреус спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ

Февраль, 19 в 19:12

Генерал Дэвид Петреус заявил, что украинская армия пойдет в контрнаступление в мае — начале июня.

– Я уверен, что в мае-начале июня, когда украинская армия, скорее всего, пойдет в контрнаступление, она покажет совсем другой уровень технологии ведения войны, в очень сильном контрасте с тем, что сегодня демонстрирует Россия, – заявил он.

Петреус выразил восхищение украинскими военными и отметил, что ВСУ вполне может добиться слаженности и комплексности ведения боевых действий. Это очень важно, чтобы ситуация не переросла в долгую войну на истощение.

При этом он очень скептически относится к разговорам о российском масштабном наступлении и не думает, что это будут атаки по всем фронтам.

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– У них (россиян, – Ред.) много живой силы, но это очень плохо обученная живая сила, с ничтожным военным опытом и не очень хорошей физической формой. Тактика их использования показывает, что Россию не волнуют жертвы среди своих, люди — расходный материал, — говорит генерал.

Напомним, что ранее Петреус заявил, что украинские войска смогут откинуть российские силы этим летом, и это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.

Источник: NV