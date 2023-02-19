Оккупанты заставили детей в Запорожской области делать открытки с благодарностями РФ к годовщине вторжения – Генштаб

Февраль, 19 в 20:32

Оккупационная администрация во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области заставила детей делать открытки с благодарностями и словами поддержки российским захватчикам к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Также агрессоры давят на местное население и заставляют учеников Токмака петь гимн страны-агрессора перед началом уроков.

Сейчас смотрят

Между тем, основные военные усилия оккупанты сосредоточили на попытках наступления на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

В Черниговской области российские обстрелам подверглись 3 н.п., в Сумской – 3, в Харьковской – 10, в Донецкой области – 31 (в районе Бахмута была задействована и авиация), в Запорожской области – 7, Херсонской – 4, в Николаевской – Очаков.

– В населенном пункте Каланчак Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице. Известно, что проживающим там гражданам Украины в оказании медицинской помощи в указанном заведении отказывают, – сообщает Генштаб.

Таким образом, украинская больница стала эдаким “хабом” для раненых и погибших оккупантов.

Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков.

Украинская авиация за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения окупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также 2 удара по важным объектам противника.