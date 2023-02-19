Февраль, 19 в 7:25

В Киеве от имени департамента образования и науки начали распространять фейковый приказ о деятельности столичных учебных заведений.

В департаменте образования и науки Киева официально заявляют: никаких приказов о передаче учебных заведений столице под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не выдавали.

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Также не вводились никакие дополнительные меры, связанные с военным положением.

Чиновники отмечают: этот псевдодокумент – провокация врага накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить людей паниковать.

– Отмечаем: все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои привычные обязанности. Доверяйте информации исключительно из официальных источников! – призывают в департаменте образования и науки Киева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Департамент образования и науки Киева