Провокации к годовщине вторжения: в Киеве появился фейковый приказ департамента образования
В Киеве от имени департамента образования и науки начали распространять фейковый приказ о деятельности столичных учебных заведений.
В департаменте образования и науки Киева официально заявляют: никаких приказов о передаче учебных заведений столице под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не выдавали.
Также не вводились никакие дополнительные меры, связанные с военным положением.
Чиновники отмечают: этот псевдодокумент – провокация врага накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить людей паниковать.
– Отмечаем: все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои привычные обязанности.
Доверяйте информации исключительно из официальных источников! – призывают в департаменте образования и науки Киева.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Департамент образования и науки Киева