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Факты / Україна

Провокации к годовщине вторжения: в Киеве появился фейковый приказ департамента образования

Татьяна Забожко, редактор ленты
Провокации к годовщине вторжения: в Киеве появился фейковый приказ департамента образования
Фото: Pixabay

В Киеве от имени департамента образования и науки начали распространять фейковый приказ о деятельности столичных учебных заведений.

Фейковий наказ департаменту освіти Києва

В департаменте образования и науки Киева официально заявляют: никаких приказов о передаче учебных заведений столице под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не выдавали.

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Также не вводились никакие дополнительные меры, связанные с военным положением.

Чиновники отмечают: этот псевдодокумент – провокация врага накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить людей паниковать.

– Отмечаем: все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои привычные обязанности.

Доверяйте информации исключительно из официальных источников! – призывают в департаменте образования и науки Киева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Департамент образования и науки Киева

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