Февраль, 19 в 11:24

Сегодня, 19 февраля, потребление электроэнергии является самым низким за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Рост потребления прогнозируется вечером и завтра к утру.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечено, что сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Поэтому в компании просят распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток.

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– Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Все электростанции работают по командам диспетчеров и графикам. Лимиты потребления в области не доводились, в то же время в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений, — говорится в сообщении.

Отключения по графику все еще применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и области в связи с проведением ремонтных работ.

В Укрэнерго напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

Источник: Укрэнерго