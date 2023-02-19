Потребление самое низкое за всю неделю. Дефицит мощности отсутствует и не прогнозируется – Укрэнерго
Сегодня, 19 февраля, потребление электроэнергии является самым низким за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Рост потребления прогнозируется вечером и завтра к утру.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Отмечено, что сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Поэтому в компании просят распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток.
– Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Все электростанции работают по командам диспетчеров и графикам. Лимиты потребления в области не доводились, в то же время в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений, — говорится в сообщении.
Отключения по графику все еще применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и области в связи с проведением ремонтных работ.
В Укрэнерго напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.
Источник: Укрэнерго