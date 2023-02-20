Документы, подтверждающие право на отсрочку во время мобилизации 2023
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки продолжают мобилизацию в Украине 2023. Они укомплектуют воинские части специалистами из определенных отраслей и формируют военный резерв.
Однако в наше время в обществе бытует мнение, что на службу берут всех подряд, несмотря на здоровье и жизненные обстоятельства. Так законодательство четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку.
Документы, подтверждающие право на отсрочку при мобилизации – найдете в материале.
Кто не подлежит мобилизации в Украине
Верховная Рада определила категории украинцев, получающих отсрочку. Не мобилизуют во время войны лиц по следующим категориям:
- по семейным обстоятельствам;
- по состоянию здоровья;
- за профессиональной деятельностью;
- для получения образования, преподавания или занятия наукой.
Процедура получения отсрочки
Адвокат Богдан Буй отмечает, что, для того чтобы получить отсрочку, нужно действовать по инструкции:
- Напишите заявление в любой форме. В заявлении укажите на кого его пишете (начальник соответствующего ТЦК и СП), ваши паспортные данные, просьба предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, число и подпись.
- К заявлению добавьте все необходимые документы (в зависимости от оснований они различаются).
- Заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП.
- Комиссия ТЦК и СП принимает решение о предоставлении отсрочки.
- Человеку предоставляют выписку из книги протоколов. Там отмечают ФИО человека, его дату рождения, основание отсрочки, номер и дату протокола отсрочки и подписи членов комиссии.
- Решение комиссии может быть обжаловано гражданином Украины в призывную комиссию высшего уровня или в суде.
Документы, подтверждающие право на отсрочку во время мобилизации 2023
По словам эксперта, отсрочку от мобилизации можно получить только когда вы соберете полный пакет документов для ее получения. Например, если у вас на содержании находятся трое и более детей младше 18 лет, вам нужно подать копии и оригиналы свидетельств о рождении и документы о том, что дети действительно на вашем обеспечении.
Студентам нужно подавать документы о том, что учитесь на дневной или дуальной форме обучения и т.д. Для каждого случая требуется свой пакет документов. Однако право отсрочки можно потерять.
Как не потерять право на отсрочку
По словам адвоката отсрочка предоставляется в то время, пока существует обстоятельство, которое дает право на отсрочку. Поэтому работники ТЦК имеют право периодически проверять эти обстоятельства, в этом случае может вручаться повестка для уточнения личных данных.
Кроме того, есть категория граждан, имеющих право на отсрочку, но не имеющих права на увольнение из рядов ВСУ. После отнесения в личный состав воинской части право на отсрочку теряется.
Например, право на отсрочку от мобилизации, согласно статье 23 ЗУ О мобилизации и мобилизационной подготовке, имеют студенты, которые учатся на дневной форме обучения, но права на увольнение уже не имеют.