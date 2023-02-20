Февраль, 20 в 13:59

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки продолжают мобилизацию в Украине 2023. Они укомплектуют воинские части специалистами из определенных отраслей и формируют военный резерв.

Однако в наше время в обществе бытует мнение, что на службу берут всех подряд, несмотря на здоровье и жизненные обстоятельства. Так законодательство четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку.

Документы, подтверждающие право на отсрочку при мобилизации – найдете в материале.

Сейчас смотрят

Кто не подлежит мобилизации в Украине

Верховная Рада определила категории украинцев, получающих отсрочку. Не мобилизуют во время войны лиц по следующим категориям:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

за профессиональной деятельностью;

для получения образования, преподавания или занятия наукой.

Процедура получения отсрочки

Адвокат Богдан Буй отмечает, что, для того чтобы получить отсрочку, нужно действовать по инструкции:

Напишите заявление в любой форме. В заявлении укажите на кого его пишете (начальник соответствующего ТЦК и СП), ваши паспортные данные, просьба предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, число и подпись. К заявлению добавьте все необходимые документы (в зависимости от оснований они различаются). Заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП. Комиссия ТЦК и СП принимает решение о предоставлении отсрочки. Человеку предоставляют выписку из книги протоколов. Там отмечают ФИО человека, его дату рождения, основание отсрочки, номер и дату протокола отсрочки и подписи членов комиссии. Решение комиссии может быть обжаловано гражданином Украины в призывную комиссию высшего уровня или в суде.

Документы, подтверждающие право на отсрочку во время мобилизации 2023

По словам эксперта, отсрочку от мобилизации можно получить только когда вы соберете полный пакет документов для ее получения. Например, если у вас на содержании находятся трое и более детей младше 18 лет, вам нужно подать копии и оригиналы свидетельств о рождении и документы о том, что дети действительно на вашем обеспечении.

Студентам нужно подавать документы о том, что учитесь на дневной или дуальной форме обучения и т.д. Для каждого случая требуется свой пакет документов. Однако право отсрочки можно потерять.

Как не потерять право на отсрочку

По словам адвоката отсрочка предоставляется в то время, пока существует обстоятельство, которое дает право на отсрочку. Поэтому работники ТЦК имеют право периодически проверять эти обстоятельства, в этом случае может вручаться повестка для уточнения личных данных.

Кроме того, есть категория граждан, имеющих право на отсрочку, но не имеющих права на увольнение из рядов ВСУ. После отнесения в личный состав воинской части право на отсрочку теряется.

Например, право на отсрочку от мобилизации, согласно статье 23 ЗУ О мобилизации и мобилизационной подготовке, имеют студенты, которые учатся на дневной форме обучения, но права на увольнение уже не имеют.