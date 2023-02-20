F-16 будут следующим шагом в поставках военной помощи Украине — Рютте

Февраль, 20 в 10:26

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что истребители F-16 будут следующим шагом в передаче вооружения для Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

— F-16 — это действительно будет следующий шаг. Это будет большой следующий шаг. Но мы ориентируемся на будущее и гарантируем, что вы получите все, что нужно, пока у вас будет в этом потребность. Поэтому мы сказали, что в этом вопросе нет табу. Но F-16 производится в США, а они против поставок F-16 в Украину. Многие из-за этого колеблются, — сказал Рютте.

По его словам, для решения вопроса о самолетах необходимо создать коалицию, подобную той, которая возникла для поставок танков Leopard 2. Премьер считает, что для этого понадобится несколько недель.

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– Пока нет решение, будет это или нет, но мы смотрим вперед и склоняемся к этому, – отметил Рютте.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не исключает поставку Украине истребителей, однако есть сложности.