Кулеба о визите Байдена в Украину: Четкий сигнал на болота

Февраль, 20 в 14:57

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден довольны результатами встречи.

Об этом он сообщил в Facebook.

– Отбыли исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера – максимально доверительная и душевная. Этот визит — победа украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота – вас никто не боится!, – написал Кулеба.

Министр также отметил, что возобновляет свою командировку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.

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По его словам, в Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности.

В Гааге пройдут переговоры по оружию, ответственности, членству Украины в ЕС. Также Кулеба примет участие в мероприятиях по случаю года полномасштабного вторжения.

– Нью-Йорк: Генассамблея, Совет Безопасности, встречи. Это будет о коалиции в поддержку Украины, Формулы мира Зеленского, а также других важных решениях, — добавил он.

Источник: Дмитрий Кулеба