Подтянуть авиацию ближе к границам с Украиной Россия не может — Игнат

Февраль, 20 в 15:40

Количество вражеской авиации, стянутой на аэродромы, не изменилось с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, Россия еще до начала полномасштабного вторжения накапливала авиацию на аэродромах. Сейчас количество самолетов и вертолетов не изменилось.

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— То количество, которое враг накопил в начале агрессии, сохраняется сейчас: это более 700 летательных аппаратов в целом, — сказал он.

Несмотря на то, что украинские военные уже уничтожили около 300 самолетов и 300 вертолетов, РФ может восполнять потери. В то же время спикер добавил, что Украина уничтожила много новейших образцов вражеской авиации: Су-24, Су-25, Су-30 и Су-35, а также вертолет К-52.

Игнат также подчеркнул, что подтянуть авиацию поближе к границам Россия не может.

– Подтянуть авиацию к границам невозможно, потому что для авиации нужны аэродромы. Где они находились, там и находятся. Военное руководство владеет информацией о количестве техники и угрозах, которые могут возникать, — заверил спикер Воздушных сил.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия накопила 450 самолетов тактической авиации и 300 вертолетов в 200 км от украинской границы.

Источник: брифинг