Февраль, 20 в 13:52

Президент США Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля. От границы с Польшей он ехал поездом.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, визит Байдена в Киеве был засекречен из соображений безопасности. Президент США покинул Вашингтон без предупреждения после того, как в субботу вечером он вместе с женой поужинал в ресторане за пределами Белого дома, что бывает редко.

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Отмечено, что Байден уже публично планировал прибыть в Варшаву во вторник утром с двухдневным визитом, и чиновники неоднократно отрицали, что есть какие-либо другие планы.

Даже Белый дом в воскресенье вечером опубликовал расписание Байдена на понедельник, 20 февраля, в котором президент США все еще находится в Вашингтоне и вечером отправляется в Варшаву, “хотя на самом деле он уже находился за полмира”.

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев. Это исторический день, поскольку между нынешним и предыдущим визитом американских лидеров в Украину – почти 15 лет.