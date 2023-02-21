Февраль, 20 в 22:52

Украина работает над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки от союзников.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с лидером США Джо Байденом.

Он поблагодарил американского президента за очередной пакет помощи, а также заявил, что “наше союзничество с США действительно укрепляет мир”.

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– Сегодня я увидел такую решимость президента Байдена и Соединенных Штатов Америки. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры – действительно полезные – что фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре. Работаем над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки, — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что “именно сейчас в Украине решается судьба мирового порядка, который основан на правилах, на человечности, на предсказуемости”.

— Мы абсолютно уверены, что нет ничего, что могло бы поколебать нашу демократию. Ни один элемент украинской жизни уже не является и никогда не будет хрупким. И наша крепость – это мощный вклад в крепость всех свободолюбивых наций в мире. И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для нашей совместной победы в войне, начатой Россией, — сказал глава государства.