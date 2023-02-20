Там в печи дыры, броники, каски, автоматы в мясо: оккупант о прямом попадании ВСУ по расположению войск РФ

Февраль, 20 в 21:15

Военный РФ в перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказал, что украинские военные прямым попаданием ударили в место, где сидит ротный с поварами и всем штабом:

— Прямое попадание КМП. Палатки нах*й, вообще в дрызг. Ну, слава Богу, никого не было, отделались легким испугом. Там в печке дырки, броники в мясо, каски в мясо, автоматы в мясо.

Кроме того, российский солдат поведал об обмане со стороны руководства:

Сейчас смотрят