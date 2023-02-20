Там в печи дыры, броники, каски, автоматы в мясо: оккупант о прямом попадании ВСУ по расположению войск РФ
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Военный РФ в перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказал, что украинские военные прямым попаданием ударили в место, где сидит ротный с поварами и всем штабом:
— Прямое попадание КМП. Палатки нах*й, вообще в дрызг. Ну, слава Богу, никого не было, отделались легким испугом. Там в печке дырки, броники в мясо, каски в мясо, автоматы в мясо.
Кроме того, российский солдат поведал об обмане со стороны руководства:
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— Хитрые п*дарасы. Мы же сюда 9 декабря ехали, ой 13-го декабря. Они нам должны были посчитать, считай, полмесяца боевых…когда есть на*б, это очень не комфортно.