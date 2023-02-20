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Факты / Україна

Там в печи дыры, броники, каски, автоматы в мясо: оккупант о прямом попадании ВСУ по расположению войск РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Военный РФ в перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказал, что украинские военные прямым попаданием ударили в место, где сидит ротный с поварами и всем штабом:

— Прямое попадание КМП. Палатки нах*й, вообще в дрызг. Ну, слава Богу, никого не было, отделались легким испугом. Там в печке дырки, броники в мясо, каски в мясо, автоматы в мясо.

Кроме того, российский солдат поведал об обмане со стороны руководства:

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— Хитрые п*дарасы. Мы же сюда 9 декабря ехали, ой 13-го декабря. Они нам должны были посчитать, считай, полмесяца боевых…когда есть на*б, это очень не комфортно.

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Источник: ГУР
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