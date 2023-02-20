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Факты / Україна

Типичная ситуация: Игнат о воздушной тревоге, когда Байден прогуливался по центру Киева

Валентина Летяк, редактор ленты
Байден в Києві з Зеленським
Фото: Getty Images

В Киеве звучала воздушная тревога, когда президент США Джо Байден вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским прогуливались вблизи Михайловского златоверхого собора, из-за взлета российского МиГ-31, который является носителем гиперзвуковых ракет Кинжал.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Стандартная, типичная ситуация для Украины. Взлетел МиГ-31 с ракетами Кинжал, которые мы не можем сбивать. Все об этом знают. Безусловно, враг узнал и о визите Байдена. Не хочу как-то связывать с этим, поскольку такие хлопоты российский МиГ-31 приносит нам ежедневно, а иногда и “прилетает”, — пояснил военный.

Игнат напомнил, что несколько недель назад в Киеве и Запорожье именно Кинжалами были нанесены удары.

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— Помним также о визите президента США в Польшу. Тогда тоже была провокация со стороны РФ, но настроение у Байдена и у нашего руководства хорошее, поэтому ожидаем хороших новостей, несмотря на воздушные тревоги, — подчеркнул он.

В то же время считает, что всегда надо быть готовыми к ракетным ударам, особенно в сакральные для РФ даты — 23 и 24 февраля.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что первый за почти 15 лет визит американского лидера является важнейшим за всю историю украинско-американских отношений.

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