Визит Байдена в Киев является самым важным за всю историю украинско-американских отношений — Зеленский

Февраль, 20 в 14:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешний визит президента США Джо Байдена в Киев является самым важным за всю историю украинско-американских отношений.

Об этом он сказал в ходе совместного заявления по итогам встречи с американским коллегой.

– Мы постоянно находимся на связи с господином президентом с первых дней полномасштабной войны. И этот первый за 15 лет визит президента Соединенных Штатов в Украину является самым важным за всю историю украинско-американских отношений именно в этот период. Этот период самый сложный, потому что наше государство сражается за свою свободу и свободу всех европейцев, для всех людей свободного мира, — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Байдена за мощное сотрудничество с Украиной и подчеркнул, что переговоры сегодня были содержательными.

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– Сегодня наши переговоры были содержательными, именно такими важными, как это стало традицией между нашими государствами, – добавил Зеленский.

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев. Это исторический день, поскольку между нынешним и предыдущим визитом американских лидеров в Украину – почти 15 лет.