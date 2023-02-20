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Факты / Україна

ВСУ остановили атаки оккупантов вблизи 7 населенных пунктов и сбили один вражеский Су-25 — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ остановили атаки оккупантов вблизи 7 населенных пунктов и сбили один вражеский Су-25 — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 19 февраля, российские войска продолжали попытки наступать на пяти направлениях, однако Вооруженные силы Украины отбили атаки оккупантов вблизи семи населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Российский враг продолжает сосредотачиваться на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Кроме того, наши воины вчера сбили вражеский самолет Су-25, два беспилотника типа Орлан-10 и два дрона-камикадзе типа Ланцет-3.

Источник: Генштаб ВСУ
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