700 танков для Украины и обстрел Запорожской области: что происходит на 363 сутки войны в Украине (онлайн)
Президент США Джо Байден анонсировал поставки 700 танков и тысяч бронемашин для Украины.
США выделяют новый пакет помощи для Украины общим объемом в $460 млн.
РФ в очередной раз атаковала Запорожскую область.
00:00 - 21 февраля
МИД Германии советует своим гражданам не ехать в Россию.
Особенно это касается ближайших дней, с 20 по 26 февраля, когда в России пройдет ряд официальных мероприятий, в связи с которыми будут ужесточены меры безопасности.
Немецкий МИД особенно предостерегает от поездок в российские области, близкие к границе с Украиной – Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую и другие приграничные регионы.
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