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МИД Германии советует своим гражданам не ехать в Россию.

Особенно это касается ближайших дней, с 20 по 26 февраля, когда в России пройдет ряд официальных мероприятий, в связи с которыми будут ужесточены меры безопасности.

Немецкий МИД особенно предостерегает от поездок в российские области, близкие к границе с Украиной – Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую и другие приграничные регионы.