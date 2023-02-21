Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
700 танков для Украины и обстрел Запорожской области: что происходит на 363 сутки войны в Украине (онлайн)

700 танков для Украины и обстрел Запорожской области: что происходит на 363 сутки войны в Украине (онлайн)

Президент США Джо Байден анонсировал поставки 700 танков и тысяч бронемашин для Украины.

США выделяют новый пакет помощи для Украины общим объемом в $460 млн.

РФ в очередной раз атаковала Запорожскую область.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:00 - 21 февраля

МИД Германии советует своим гражданам не ехать в Россию.

Особенно это касается ближайших дней, с 20 по 26 февраля, когда в России пройдет ряд официальных мероприятий, в связи с которыми будут ужесточены меры безопасности.

Немецкий МИД особенно предостерегает от поездок в российские области, близкие к границе с Украиной – Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую и другие приграничные регионы.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка