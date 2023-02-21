Февраль, 21 в 11:19

Президент США Джо Байден принял решение о поездке в Украину еще в конце декабря, когда в Вашингтон приезжал Владимир Зеленский.

Как сообщает агентство Bloomberg, об этом плане знали лишь несколько человек в Белом доме и Пентагоне.

Американский лидер решил, что месседж для РФ о том, что США остаются приверженными Украине, достоин риска поездки в страну, где идет война.

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Российской стороне сообщили о визите Байдена в Киев за несколько часов до прибытия. Но нет никаких подробностей о том, как РФ восприняла эту новость, официального ответа от Кремля также не поступало.

В издании отмечают, что визит в Украину был более опасным, чем поездки президентов США в Ирак и Афганистан, которые также охваченые войной.

Здесь у США не было контроля за воздушным пространством или аэропортами. Поэтому визит был запланирован в гораздо меньших масштабах.

Чтобы предотвратить риск утечек информации, а также из соображений безопасности, было определено, что вместе с Байденом в Украину отправится лишь несколько ближайших помощников, небольшая медицинская бригада, два журналиста и охрана.

Журналистам сказали, что они получат электронное письмо с темой Инструкции относительно прибытия на турнир по гольфу с деталями своего отъезда.

Они следовали инструкциям и отдали свои мобильные телефоны до того, как самолет с Байденом взлетел. Устройства им вернули только через 24 часа в посольстве США в Киеве.

Отмечается, что Air Force One тайно вылетел на C-32 из Вашингтона на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем в польский Жешув.

Приземлившись в Польше, президент США отправился в Киев. В 08:00 утра он прибыл в украинскую столицу.