Блинкен: Война Путина против Украины – стратегический провал во всех отношениях

Февраль, 21 в 13:59

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины является стратегическим провалом со всех сторон.

Об этом пишет CNN.

Он также предупредил, что если позволить вторжению России безнаказанно продолжаться, то это откроет ящик Пандоры.

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— Через год после того, как президент Путин атаковал Украину, становится ясно, что его война была стратегически провальной во всех отношениях, — подчеркнул Блинкен, выступая вместе с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Афинах.

По его словам, это произошло из-за мужества украинского народа, а также благодаря силе и единству союзников и партнеров по всему миру.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Между нынешним и предыдущим визитом американских президентов в Украину прошло почти 15 лет. В последний раз нас посещал Джордж Буш-младший в 2008 году.