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Факты / Україна

Минус 760 оккупантов и 10 танков: потери России за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 144 440 своих военнослужащих, из них 760 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 21.02.23:

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  • танков ‒ 3 326 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6 562 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2 338 (+4) ед,
  • РСЗО – 471 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 243 (+0) ед,
  • самолетов – 299 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 023 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 210 (+1) ед,
  • специальной техники – 226 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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