Минус 760 оккупантов и 10 танков: потери России за минувшие сутки

Февраль, 21 в 9:08

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 144 440 своих военнослужащих, из них 760 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 21.02.23:

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танков ‒ 3 326 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6 562 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2 338 (+4) ед,

РСЗО – 471 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 243 (+0) ед,

самолетов – 299 (+0) ед,

вертолетов – 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 023 (+5),

крылатых ракет ‒ 873 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5 210 (+1) ед,

специальной техники – 226 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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