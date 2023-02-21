Минус 760 оккупантов и 10 танков: потери России за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 144 440 своих военнослужащих, из них 760 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 21.02.23:
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- танков ‒ 3 326 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6 562 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2 338 (+4) ед,
- РСЗО – 471 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 243 (+0) ед,
- самолетов – 299 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 023 (+5),
- крылатых ракет ‒ 873 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 210 (+1) ед,
- специальной техники – 226 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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