Оккупанты перебросили подразделения из-под Мариуполя в район Угледара — Андрющенко

Февраль, 21 в 13:15

Российские войска перебросили свои подразделения из-под поселков вблизи оккупированного Мариуполя в район Угледара.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Все подразделения оккупантов, размещенных по линии Малоянисоль/Никольское, за последние сутки выведены и переброшены на участок фронта в район Угледара. Ожидаем увеличение количества “хороших русских” в ближайшие дни, — написал Андрющенко и опубликовал направление на карте.

Ранее Андрющенко сообщал, что РФ собирается перекинуть 5 тыс. военных и 20 танков из Мариупольского района на линию фронта – под Угледар.

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По его словам, военный корпус, расположенный вдоль Азовского побережья, тоже приведен в состояние боевой готовности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ГУР