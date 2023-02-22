Февраль, 21 в 23:56

Линия фронта держится, несмотря на попытки российских захватчиков давить на силы обороны украинских защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам 21 февраля.

Он начал, что провел утром расширенное и детальное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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— Включая доклады с передовой от наших командующих на самых горячих направлениях. Главнокомандующий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Конечно, особые эмоции вызывают доклады по Донетчине, Луганщине. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки — постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и несет там огромные потери, — сказал президент.

По его словам, генерал Александр Сырский доложил о Бахмутском и Лиманском направлениях, где продолжаются жестокие и принципиальные бои.

— Делаем все, чтобы поддержать наших ребят, — сказал президент.

В свою очередь генерал Александр Тарнавский доложил президенту о боях на Авдеевском и других направлениях. По словам Зеленского, оккупанты применяют на этом направлении весь спектр оружия против украинских защитников, включая слезоточивые гранаты.

— Но очень важно: несмотря на все давление на наши силы линия фронта изменений не претерпела. Я благодарю за это всех наших бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления, — сказал президент.

Он добавил, что на Ставке были и доклады других командующих и руководителей сил обороны и безопасности по остальным направлениям, но там ситуация остается без существенных изменений.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил президенту о российских заигрываниях с риторикой о стратегическом оружии.

Владимиру Зеленскому также доложили службы внешней разведки, СБУ, силы МВД и Нацгвардии, пограничная служба, министр обороны и другие представители правительства.

— Держим полное внимание к каждой детали нашего плана обороны и амбиций врага, — сказал президент.

Он добавил, что на ставке доложил и премьер-министр Денис Шмыгаль о ситуации в энергетике и процессе восстановления энергосистемы Украины после российских ударов.

— Хочу отметить: есть хорошие новости, хорошие результаты, и это — достижение всех наших энергетиков, ремонтников, представителей центральной и местной власти, которые выполняли соответствующие задачи. На большинстве территории Украины обеспечиваем энергетические потребности людей и предприятий, — сообщил Зеленский.

Он также рассказал о продолжении дипломатического марафона, в рамках которого встретился сегодня с делегацией Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони.

— Италия принципиально и мощно поддерживает нас в борьбе за независимость. Есть новый пакет оборонной поддержки, включающий, в частности, ПВО. Есть готовность Италии сотрудничать вместе с нами для реализации формулы мира. А это, в частности, и такой важный пункт, как справедливость. То есть трибунал для агрессора, компенсационный механизм для Украины. Обсудили сегодня и новые санкции против России, — сообщил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех итальянцев за историческую поддержку Украины на пути в ЕС.

— Когда мы получали кандидатство, позиция Италии дала очень важный импульс позиции всего Евросоюза, — сказал он.

Кроме того, украинский лидер в течение дня имел встречу с делегацией Конгресса США.

— Это очень важный сигнал для нашего государства, всего региона и мира. Вчера — президент Байден в Киеве. Сегодня — представители Конгресса, а именно — члены Республиканской партии, — пояснил президент.

По словам Зеленского, сотрудничество Украины с Америкой не прекращается ни на день, а стороны вместе “действенно укрепляют глобальную безопасность”.

— И, кстати, растерянные жалобы, звучащие из Москвы, являются лишь лишним доказательством нашей эффективности — Украины, Соединенных Штатов и всего свободного мира, — добавил он.

Президент добавил, что Россия сегодня в очередной раз “зверски обстреляла Херсон”, в результате чего есть раненые и погибшие. Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

— Этот российский обстрел не имел и не мог иметь никакой военной цели. Как и тысячи подобных российских обстрелов, которые являются настоящим посланием России миру. Государство-террорист ударами ракет по улицам городов, по жилым домам, по школам, по аптекам и больницам, по церквям, по остановкам автобусов, по рынкам, по электростанциям пытается сказать миру, что с террором якобы стоит считаться. Я уверен, что мы поставим на место государство-террориста. Все вместе: украинцы и мир, — сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия, разведки и силы обороны “найдут и уничтожат тех, кто наносит эти жестокие удары по Херсону, по другим нашим городам и регионам”.

Кроме того, Украина докажет, что считаться стоит только с человечностью, только на Устав ООН и только на право каждого народа жить свободно и защищено от террора и “таких безумных агрессий, как российская”, добавил он.