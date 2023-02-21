Проблемы со светом в областях из-за ветра и графики в Одессе – ситуация 21 февраля
21 февраля дефицита в энергосистеме Украины нет и не прогнозируется.
Поэтому не приходились применять лимиты потребления для областей.
Все электростанции работают по командам диспетчеров Укрэнерго.
Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране.
Однако в случае изменения ситуации в энергосистеме и резкого роста потребления возможно применение отключений, предупреждают в Укрэнерго.
Тем временем в ряде областей Украины из-за неблагоприятных погодных условий – порывистый ветер, кое-где с дождем и мокрым снегом – фиксируются нарушения электроснабжения из-за повреждений сетей операторов системы распределения.
– Бригады облэнерго уже работают над восстановлением питания, – отмечают в национальной энергетической компании.
В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений оборудования на подстанциях НЭК Укрэнерго в результате прошлых ракетных ударов и атак дронами.
Сейчас там применены графики почасовых отключений, чтобы избежать перегрузки остающегося в работе оборудования.
– Ремонтные бригады Укрэнерго работают над устранением сетевых ограничений для Одессы и Одесского района.
Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени, – объясняют в компании.
В Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях по состоянию на 21 февраля продолжаются измерения фактического потребления.