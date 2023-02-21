Февраль, 21 в 11:43

21 февраля дефицита в энергосистеме Украины нет и не прогнозируется.

Поэтому не приходились применять лимиты потребления для областей.

Все электростанции работают по командам диспетчеров Укрэнерго.

Сейчас смотрят

Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране.

Однако в случае изменения ситуации в энергосистеме и резкого роста потребления возможно применение отключений, предупреждают в Укрэнерго.

Тем временем в ряде областей Украины из-за неблагоприятных погодных условий – порывистый ветер, кое-где с дождем и мокрым снегом – фиксируются нарушения электроснабжения из-за повреждений сетей операторов системы распределения.

– Бригады облэнерго уже работают над восстановлением питания, – отмечают в национальной энергетической компании.

В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений оборудования на подстанциях НЭК Укрэнерго в результате прошлых ракетных ударов и атак дронами.

Сейчас там применены графики почасовых отключений, чтобы избежать перегрузки остающегося в работе оборудования.

– Ремонтные бригады Укрэнерго работают над устранением сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени, – объясняют в компании.

В Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях по состоянию на 21 февраля продолжаются измерения фактического потребления.