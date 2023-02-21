Так появился Rail Force One: Камышин рассказал, как Байден ехал в Киев и извинился за задержку поездов

Февраль, 21 в 15:33

Глава Укрзализныци Александр Камышин извинился за задержку поездов 21 февраля из-за визита президента США Джо Байдена в Украину.

В Twitter Камышин описал поездку Байдена на поезде, который он назвал Rail Force One, как исторический момент.

— Собственно, не помню, как мы дошли от идеи Путина “взять Киев за три дня” до президента Байдена, который шел по Киеву вместе с моим президентом Зеленским на 362-й день войны, — написал он в Twitter.

Камышин добавил, что для него и всей команды Укрзализныци было честью и привилегией заниматься этим визитом.

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– Надо сказать, это было сложно. Но мы это сделали. Так появился Rail Force One, – добавил Камышин.

So, it was an honor and a privilege for me and the whole #IronTeam of @Ukrzaliznytsia to deal with this visit. I must say, it was complicated. But we did it. That’s how #RailForceOne appeared. pic.twitter.com/LlXlRpYRNv — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023

Глава УЗ отметил, что за 24 ч Байден провел 20 ч в поезде и всего четыре часа в Киеве.

— Я также хочу извиниться за то, что вчера нарушил наш OTP (соблюдение расписания). Нам пришлось задержать некоторые из наших поездов, чтобы дать дорогу Rail Force One. Это было больно для меня и моей команды, но я должен был это сделать. Поэтому вчера только 90% наших поездов прибыли вовремя. Прошу прощения.

20 февраля президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев. Приезд американского президента в Украину стал неожиданностью. С самого утра в Киеве перекрыли центр, а также ограничили движение по некоторым улицам.