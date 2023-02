Так появился Rail Force One: Камышин рассказал, как Байден ехал в Киев и извинился за задержку поездов

Глава Укрзализныци Александр Камышин извинился за задержку поездов 21 февраля из-за визита президента США Джо Байдена в Украину.

В Twitter Камышин описал поездку Байдена на поезде, который он назвал Rail Force One, как исторический момент.

Камышин добавил, что для него и всей команды Укрзализныци было честью и привилегией заниматься этим визитом.

So, it was an honor and a privilege for me and the whole #IronTeam of @Ukrzaliznytsia to deal with this visit. I must say, it was complicated. But we did it. That’s how #RailForceOne appeared. pic.twitter.com/LlXlRpYRNv

— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023