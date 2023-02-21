В метро Киева приостановили продажу бумажных QR-билетов

Февраль, 21 в 8:41

21 февраля на станциях метро в Киеве приостановлена продажа бумажных QR-билетов.

Произошло это по техническим причинам, сообщают в КГГА и приносят извинения за временные неудобства.

– Специалисты КП Главный информационно-вычислительный центр пытаются как можно быстрее решить вопрос, – подчеркнули в КГГА.

О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно.

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