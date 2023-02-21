В метро Киева приостановили продажу бумажных QR-билетов
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21 февраля на станциях метро в Киеве приостановлена продажа бумажных QR-билетов.
Произошло это по техническим причинам, сообщают в КГГА и приносят извинения за временные неудобства.
– Специалисты КП Главный информационно-вычислительный центр пытаются как можно быстрее решить вопрос, – подчеркнули в КГГА.
О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно.
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В обычном режиме работают такие средства оплаты проезда:
- Транспортная карта;
- QR-код, сгенерированный в приложении Киев цифровой;
- Бесконтактная банковская карта;
- Мобильные приложения ApplePay и Google Pay.