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Факты / Україна

Украина, ЕС и НАТО создадут механизм для ускорения производства и закупки оружия — Кулеба

Валентина Чорна, редактор ленты
Кулеба, Столтенберг, Боррель

Украина, Европейский Союз и НАТО договорились о создании координационного механизма для ускорения производства, закупки и доставки снарядов, деталей и оружия для ВСУ.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по результатам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем в Брюсселе.

Главной темой переговоров стало усиление обороноспособности Украины.

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– Я предложил создать координационный механизм Украина-ЕС-НАТО на уровне производителей, закупщиков и правительств. Эту идею коллеги поддержали, и скоро состоится первая встреча контактных лиц, – отметил Кулеба.

По словам министра, новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.

Также Кулеба призвал ЕС и НАТО как можно быстрее приступить к тренировкам украинских пилотов в рамках имеющихся механизмов.

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Фото: Дмитрий Кулеба

Источник: МИД
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