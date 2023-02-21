Украина, ЕС и НАТО создадут механизм для ускорения производства и закупки оружия — Кулеба
Украина, Европейский Союз и НАТО договорились о создании координационного механизма для ускорения производства, закупки и доставки снарядов, деталей и оружия для ВСУ.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по результатам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем в Брюсселе.
Главной темой переговоров стало усиление обороноспособности Украины.
– Я предложил создать координационный механизм Украина-ЕС-НАТО на уровне производителей, закупщиков и правительств. Эту идею коллеги поддержали, и скоро состоится первая встреча контактных лиц, – отметил Кулеба.
По словам министра, новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.
Также Кулеба призвал ЕС и НАТО как можно быстрее приступить к тренировкам украинских пилотов в рамках имеющихся механизмов.
Фото: Дмитрий Кулеба