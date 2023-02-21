Февраль, 21 в 7:46

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что решение военно-политического руководства Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованной попыткой окружить российские подразделения на этом участке фронта и истощить их.

В ISW напоминают слова президента Владимира Зеленского о том, что оборона Бахмута важна, но не любой ценой.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников также заявил, что украинские войска продолжают подготовку к контрнаступлениям в ближайшей перспективе.

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— Давно было ясно, что Украина не будет продолжать оборонять Бахмут, рискуя окружением большого количества украинских войск в пригороде и городе, — отмечают аналитики.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее заявил, что Россия держит все боеспособные подразделения на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях и частично в Запорожской области, но у нее нет крупных незадействованных подготовленных резервов, которые смогли бы изменить ход операции.

Все эти заявления от руководства Украины согласуются с оценкой ISW о том, что ВСУ способны вернуть себе инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада.

Ранее разведка Министерства обороны Великобритании сообщала, что РФ продолжает наступательные действия на востоке по нескольким направлениям – на Угледар, Кременную и Бахмут, однако несет огромные потери.

Источник: ISW