Февраль, 21 в 14:38

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, вражеский снаряд попал в частный жилой дом.

Ранения получил 68-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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— Кроме того, враг обстреливает пгт Двуречную и Волчанск. Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждено несколько домов, – сообщил Синегубов.

Также сегодня российские оккупанты обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня.

На данный момент известно о шести погибших и 12 раненых. Враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Олег Синегубов