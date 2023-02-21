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Факты / Україна

Попали в жилой дом, есть раненые: оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине

Валентина Чорна, редактор ленты
Харківська область

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, вражеский снаряд попал в частный жилой дом.

Ранения получил 68-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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— Кроме того, враг обстреливает пгт Двуречную и Волчанск. Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждено несколько домов, – сообщил Синегубов.

Также сегодня российские оккупанты обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня.

На данный момент известно о шести погибших и 12 раненых. Враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Как оказался под завалами, первые дни с 24 февраля и на каких направлениях возможно наступление РФ — Синегубов о несокрушимом Харькове

Фото: Олег Синегубов

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