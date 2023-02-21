Попали в жилой дом, есть раненые: оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине
Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, вражеский снаряд попал в частный жилой дом.
Ранения получил 68-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
— Кроме того, враг обстреливает пгт Двуречную и Волчанск. Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждено несколько домов, – сообщил Синегубов.
Также сегодня российские оккупанты обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня.
На данный момент известно о шести погибших и 12 раненых. Враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.
Полномасштабная война в Украине длится уже 363-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Олег Синегубов