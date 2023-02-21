Как оказался под завалами, первые дни с 24 февраля и на каких направлениях возможно наступление РФ — Синегубов о несокрушимом Харькове

Февраль, 21 в 8:00

Разрушенный ракетными атаками Дом советов. В части здания, где упала одна из ракет, уничтожено перекрытие между этажами, 1 марта 2022 года там погибли десятки человек, среди них добровольцы, волонтеры.

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Мы настраиваем свет и камеру – в этом зале до полномасштабной войны принимали международных гостей.

– Осторожно, люстра может упасть! — пресс-секретарь главы ОВА Олега Синегубова просит его отойти в сторону. – Все что могло упасть, уже упало, – отвечает Синегубов и продолжает стоять там, где стоял.

Олега Синегубова президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Харьковской ОГА 24 декабря 2021 года. Через два месяца на Харьков пойдут российские танки. А пресс-конференцию, посвященную годовщине работы в Харьковской области, Синегубов проведет в разрушенном обстрелами здании ОВА.

– Тогда, 1 марта вы могли здесь погибнуть, – говорю я Синегубову. – Учитывая, в каком состоянии мой кабинет, шансы на выживание были.

Утром 1 марта 2022 года в здании советов, расположенном на площади Свободы, должно было состояться совещание под председательством Олега Синегубова, его незадолго до начала перенесли.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорит:

— У меня ежедневно проходило совещание в восемь часов утра, ракетный удар произошел в 8:45 первый сюда. Так случилось, что мы проводили совещание в другом здании. Это было селекторное совещание с отделениями Национальной полиции и территориями, которые, в том числе, были уже под временной оккупацией. Она была фактически перенесена на час позже. Мы договорились со своими заместителями, соответственно руководящим составом собраться здесь, у меня в кабинете напрямую. Но в 8.45 был первый ракетный удар и через несколько минут уже другой. А 2 марта мы уже попали под удар в здании Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

– Вы оказались под завалами?

– Было такое.

– Кто вам помог выбраться? Это вас не сломило тогда?

– Нет, не сломало, наоборот. Мы жили в таком ритме, что мы не ощущали времени, не ощущали дней. Когда через неделю после того, как это произошло, меня спрашивали, когда это было, я не мог назвать дату, потому что это было как один день.

Мы спали ровно тогда, когда это позволяла обстановка и это мог быть один час. Два часа, три часа – это уже роскошь была. Достаточно большое количество вопросов, и мы как пружина были. И по существу, мы настроены были на решение этих вопросов и этих задач, которые ставил Офис президента, президент, военные. Прежде всего, вызовов было достаточно большое количество, на размышления времени не было. Скажу сразу, что подразделения ГСЧС прибывают по вызову достаточно быстро.

— Олег Васильевич, можно ли эти удары считать попыткой ликвидации власти в Харьковской области?

– У нас есть четкий ответ на этот вопрос. Враг рассчитывал, что Харьков его встретит, что люди его встретят, когда он почувствовал такое яростное сопротивление военных, людей, то решил уничтожить символы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Почему и именно 1 марта был нанесен ракетный удар по администрации, через несколько часов в сторону мэрии так же.

Как оказался под завалами, первые дни с 24 февраля и на каких направлениях возможно наступление РФ — Синегубов о несокрушимом Харькове / 5 фотографий

– Если бы врагу удалось ликвидировать власть в те дни, к чему это могло привести?

– Я не могу сказать к чему бы это могло привести, я знаю, что каждый делал свое дело на своем месте. И знаете, была такая частица единого организма, который назывался тогда Силы Обороны города Харькова и области – это были подразделения ГСЧС и соответствующие руководители, Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничники, службы разных ведомств, это были высшие учебные заведения Министерства обороны, Министерства внутренних дел. То есть все работали над одним для того, чтобы максимально сдержать врага и если мы избавляемся от того или иного механизма в этом устройстве, конечно, это была бы потеря.

— 24 февраля — как быстро продвигались войска в Харьковской области, какие общины были захвачены, в какое время российские войска уже подошли к нашей кольцевой?

– Вы знаете, за несколько дней у нас было оккупировано около 30% территории области, поэтому можно сказать, что российские войска продвигались достаточно быстро. Сразу в первые часы были оккупированы такие города как Волчанск и Купянск, а спустя несколько часов первый государственный предатель выступил со своей позицией публично в поддержку врага. Это был мэр города Купянска. Я хочу сказать, что в первые дни уже мы общались и с Национальной гвардией, и когда им был дан приказ выдвигаться на окружную или на свои боевые позиции, которые проходили через окружную, они там уже попали на блокпост врага, который был в направлении Циркунов. Сразу этот блокпост нашими силами был ликвидирован, фактически уничтожен и таких случаев было достаточно большое количество. Мы четко понимали, что количество врага достаточно велико и наши Вооруженные Силы постепенно отходили, чтобы враг не прорывался между позициями наших военных и в конце концов стали в круговую оборону по городу Харькову.

– А кто дал первый бой российским войскам?

– Я первый приказ еще получил, но он был профилактическим, наверное, 23-го числа – блокировать аэропорт Харьков, потому что была вероятность высадки десанта. Но, опять же, это была не какая-то прямая угроза, это была просто вероятность и поэтому это была такая профилактика. Ну а 24-го число нам все стало понятно. И относительно первого боя, у нас было четыре основных организма военных, которые находились здесь в городе Харькове, Харьковской области, которые формировали основу Сил Обороны, вот они дали первый бой. Первое сражение – это, конечно, наши пограничные войска, которые стояли непосредственно на границе территории русской и украинской.

– Понимаем, что все решалось в первые часы буквально и каждый выполнял свою роль на своем месте. И в это время, я помню, как в пабликах распространялась информация о том, что якобы власти города и области сбежали и паника среди населения появилась. Что это было? Мы понимаем уже сейчас, что здесь к этому руку приложил, якобы, глава СБУ в Харьковской области Дудин. Как вы думаете, это была попытка захватить власть, или он просто не разобрался в ситуации?

– Вы знаете он в этой должности был уже не один месяц, а уже несколько лет и говорить, что он не был готов, чтобы разобраться в той или иной ситуации нельзя. Тем более, если бы кто-то с ним не выходил на связь или у него была какая-то информация о том, что кто-то пытался бежать или покинуть город Харьков или область, то это одно дело. Когда ты с человеком постоянно общаешься, фактически каждые 15 минут, когда есть общие задачи, ты четко понимаешь, что это была попытка действительно или государственной измены из-за захвата власти или попытки… ну, других просто здесь вариантов, на самом деле, быть не может. Когда человек звонит по телефону и, знаете, такой провокацией просит запустить его работников в свой непосредственный кабинет и когда у меня там рабочая обстановка, все люди работают на местах. И после того искусственно в кабинете выключается свет, убирается стол, делается фото и выставляется в соцсети, и, за информацией этих же сотрудников, потому что мы сразу на месте были через, условно говоря, 5 минут после этой публикации, так как находились фактически внизу, во дворе администрации и на вопрос: “Что вы делаете?”, они дали четкий ответ: “У нас приказ нашего руководителя”. И после моих попыток набрать его по телефону, он просто не отвечал, это о чем-то свидетельствует. То есть это набор фактов, которые, собственно говоря, будет оценивать суд и я думаю, что даст правовую оценку полностью его действиям.

– А как это было? Они вывели вас, забрали документы? И действительно ли, что вы успели набрать президента?

— После того, как это произошло, мы сразу вернулись в свой кабинет Я, кстати, был с мэром (Харьковский городской голова Игорь Терехов, — Ред.) тогда, потому что мы решали неотложные вопросы по размещению, в том числе, Сил территориальной обороны, по размещению гумштабов, по размещению людей, по призыву, то есть огромное количество вопросов. И так случилось, что мы находились в тот момент рядом, поднялись в мой кабинет, спросили у них, попросили выйти, они вышли и уже после того вернулись со спецподразделением Альфа и сказали: “У нас есть четкий приказ вывести вас из администрации вместе с руководителем города”. Да, действительно, я тогда сообщил и генеральному прокурору и секретарю Совета нацбезопасности и обороны, Офису президента. Ну, и после того уже, я так понимаю, просто разбираться именно в ту минуту, что это было, что это произошло никто не стал и это понятно, потому что вызовы были совсем другие, вызовы были просто сохранить город Харьков, Харьковскую область под украинским флагом.

И вот после того, когда ситуация, можно сказать, стабилизировалась, конечно, нужно наводить порядок в своих рядах прежде всего и давать правовую оценку действиям каждого. Тем более если, опять же, анализировать те факты, которые были именно в тот день, в ту ночь, когда они эту администрацию, которая фактически является символом государственной власти, и мы четко помним 2014-й год, попытку захвата этого здания, то оставить в ночь с 24-го на 25-е это здание без фактической военной охраны – это было специально или не специально? То есть, мы фактически с работниками администрации остались сами.

И после того я набрал руководителя Национальной полиции в Харьковской области и попросил дать хотя бы представителей райотдела сюда, чтобы в случае чего мы успели как-то отреагировать на те или иные события. Потому что у нас рядом с этим возникали диверсионно-разведывательные группы, вражеские: 3-5 человек, в центральном парке была ликвидирована группа из 18 человек, 27-го февраля, —Ред.) это была ДРГ, которая была ликвидирована на улице Шевченко – там около 15 человек. То есть, это достаточно большие такие вражеские организмы, которые, в том числе, наверное, преследовали цель ликвидировать представителей органов государственной власти и других руководящих структур. И здесь мы принимаем решение об уходе из здания, при том что его после того инцидента охраняла Альфа. Вот такое было принято решение. Более того, мы там потом узнаем, что в ночь с 24 на 25 весь военный состав Службы безопасности покинул город Харьков.

– Сейчас в своем окружении вы всем доверяете?

— В своем окружении… в каком? Это силовой блок, Национальная полиция, ГСЧС – мы все проверены уже временем, уже прошел год и, конечно, что довольно много было пройдено, определенные сделаны выводы и оставшиеся это действительно те люди, на которых можно рассчитывать не только в мирное время, потому что знаете такой тест на стрессоустойчивость мы все прошли. Поэтому, кстати, нами было принято решение оставаться в Харькове тогда, несмотря на то, что у нас уже были попытки прорыва военной вражеской техники в Харьков, у нас фактически были уличные бои, но все равно мы решили оставаться в Харькове, потому что власть должна быть здесь на месте, координировать все действия, конечно, способствовать нашим военным.

— Вы вспомнили вражеские прорывы в Харьков, один из них был 27 февраля, в это время вы, кажется, находились в здании Национальной полиции, действительно ли вы были готовы к бою и даже взяли оружие в руки? Вы готовы были стрелять?

– Давайте я не буду на это отвечать. Там такая довольно эмоциональная была ситуация, и я скажу, обстановка была довольно тяжелая тогда, и те, кто находились там, в том помещении, в этом здании, абсолютно все готовы были взять в руки оружие и вести оборону того непосредственного здания и всего Харькова.

– Какой момент вы считаете переломным, когда поняли, что Харьков уже не возьмут?

— Довольно тяжелыми были первые две недели, когда мы поняли наши возможности, когда мы поняли возможности врага, настоящие возможности, когда мы поняли настроения людей, когда мы поняли ответственность, которая на нас есть. Где-то 2-3 недели, наверное, у нас уже было ясное понимание, что врагу не удастся взять город Харьков. Однако все равно, знаете, это понимание – оно было внутренним чувством, то есть уже не было сомнений в том, что военные здесь до последнего будут защищать город Харьков. Потому что ожесточенные бои у нас фактически шли февраль, март, апрель, май, даже в том числе, к первому контрнаступлению именно наших ВСУ, когда мы первую часть территории освободили, вот тогда уже было четко понятно, что мы идем отвоевывать уже свое. К тому времени у нас все силы были брошены именно на сдерживание врага.

— О контрнаступлении. Ожидали ли вы, что оно будет столь молниеносным и мгновенным?

– Мы верим в наши ВСУ! Конечно! Смотрите, о контрнаступлении никто тогда речи не вел, потому что тогда каждый день шли ожесточенные бои на каждой оккупированной территории, на линиях столкновения, на линиях фронта по всей территории Харьковской области. Это и север, и северо-восточное направление, и, соответственно, Балаклейское направление, Изюмское направление, и мы знали, что в каждой из этих территорий достаточно тяжелая ситуация, и военная, и соответственно гуманитарная ситуация. Поэтому любое усиление военных организмов, как это происходило здесь у нас на месте, конечно, нас радовало. Что касается контрнаступления, ну, слушайте, — это исключительно планирование, заслуга наших военных, их правильное решение, потому что у нас же не изменилось оснащение за месяц там в разы, правильно? То есть это где-то маневрирование войсками, собственными резервами, где-то, конечно, риск, опять же, я убежден, что это исключительно заслуга и профессионализм наших военных.

— Ситуация сейчас в области напряженная, враг распространяет ИПСО, что сейчас происходит на Купянском направлении, есть ли необходимость эвакуировать людей оттуда. И обязательно хочу вас спросить вот о чем. Вроде бы, если будет наступление российских войск, то оно может происходить по трем направлениям, в том числе, и Казачья Лопань и Богодухов, есть такая версия. Есть ли угроза Харькову или есть необходимость эвакуировать людей из Харькова?

— Что касается эвакуации, прежде всего мы проводим эвакуацию с линии фронта, потому что там ведутся активные боевые действия, враг, в том числе, пытается отвоевать свои территории, которые он потерял, или позиции, которые он потерял, которые он занимал весной 2022 года. Но наши военные стоят, свои позиции крепко держат, и мы это понимаем, что сил у нас хватит и на эту очередную попытку. Действительно, мы ожидаем, просчитываем возможное наступление на нескольких направлениях, это и, как вы правильно назвали, Богодуховское направление, это и север нашей области может быть, и, прежде всего, Купянское, потому что там проходит активная линия фронта и там проходят активные боевые деяния. Враг обстреливает населенные пункты вдоль всей абсолютно границы, а это 315 км. Имеем от 12 до 30 населенных пунктов обстрелянными ежесуточно, ежедневно. Что касается эвакуации города Харькова, то пока такой необходимости или рисков мы не видим.

– Если будут такие риски вы сообщите?

— Ну, конечно, тем более что у нас уже есть опыт, у нас есть полная коммуникация с Укрзализныцей, у нас есть четкое понимание путей эвакуации и т.д.