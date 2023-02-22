Февраль, 22 в 11:12

Российские оккупационные войска 22 февраля продолжают атаковать, особенно на Кременском направлении, в районе Белогоровки пока немного тише, рассказал в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Вблизи Кременной вчера враг пытался сделать прорыв с помощью примерно роты танков (даже чуть больше) и роты пехоты. Тяжелый был бой. Несколько вражеских танков так и остались на поле боя, потому что наши парни их просто уничтожили. Прорыв не вышел. Поэтому ситуация стабилизировалась, — уточнил он.

Что касается Сватовского направления, по словам Гайдая, вчера россияне занимались только эвакуацией своих раненых и убитых, поскольку “накануне так же попытки наступления закончились полным уничтожением всех, кто пытался пойти в тот прорыв”.

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