Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Костер из российских танков: Гайдай о попытках прорыва РФ в районе Кременной

Валентина Летяк, редактор ленты
російський танк палає
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска 22 февраля продолжают атаковать, особенно на Кременском направлении, в районе Белогоровки пока немного тише, рассказал в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Вблизи Кременной вчера враг пытался сделать прорыв с помощью примерно роты танков (даже чуть больше) и роты пехоты. Тяжелый был бой. Несколько вражеских танков так и остались на поле боя, потому что наши парни их просто уничтожили. Прорыв не вышел. Поэтому ситуация стабилизировалась, — уточнил он.

Что касается Сватовского направления, по словам Гайдая, вчера россияне занимались только эвакуацией своих раненых и убитых, поскольку “накануне так же попытки наступления закончились полным уничтожением всех, кто пытался пойти в тот прорыв”.

Сейчас смотрят

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что России, вероятно, не хватает резервов, чтобы усилить интенсивность наступления в Луганской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
ВСУ почти за год войны уничтожили более 145 тыс. оккупантов ‒ Генштаб

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка