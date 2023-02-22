Февраль, 22 в 13:56

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов) и Военной академии (Одесса).

Об этом он сообщил в Telegram.

— Я поздравляю вас с тем, что вы можете сделать частью своей судьбы историческую украинскую победу! Победа, о которой мечтали наши люди много поколений. Победу, которой так долго не хватало украинскому народу и нашей государственности, – сказал президент.

Он отметил, что украинцы гордятся своей армией, всеми нашими силами обороны, и это честная гордость. Ведь ее заслужили тысячи украинских воинов своей храбростью и стойкостью.

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