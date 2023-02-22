Вы можете сделать частью своей судьбы историческую победу Украины: Зеленский обратился к выпускникам военных академий
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов) и Военной академии (Одесса).
Об этом он сообщил в Telegram.
— Я поздравляю вас с тем, что вы можете сделать частью своей судьбы историческую украинскую победу! Победа, о которой мечтали наши люди много поколений. Победу, которой так долго не хватало украинскому народу и нашей государственности, – сказал президент.
Он отметил, что украинцы гордятся своей армией, всеми нашими силами обороны, и это честная гордость. Ведь ее заслужили тысячи украинских воинов своей храбростью и стойкостью.
— Всегда и всюду будьте храбрыми и берегите своих солдат. Всегда и всюду заботьтесь о чести своих подразделений, верьте в себя и верьте в Украину! Будьте достойны героизма всех тех, кто уже проявил себя в боях за Украину и украинцев! Будьте достойны нашей победы. Победа Украины будет, – подчеркнул Зеленский.