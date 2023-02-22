Украина планирует расширять санкционное давление на Россию и внутренних врагов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 22 февраля.

Он напомнил, что в течение дня общался с выпускниками военных академий во Львове и Одессе, которые уже скоро отправятся в боевые бригады и новые бригады, которые формируются.

Сейчас смотрят

— Это особая миссия — получать военное образование и знать, что уже завтра это образование понадобится непосредственно на поле боя: для защиты государства, для управления солдатами и подразделениями, — сказал президент.

Президент также сообщил, что в течение дня продолжил дипломатический марафон для усиления Украины и защиты международного права, что дает нашему государству больше безопасности, в рамках которого говорил с четырьмя лидерами государств: президентами Пакистана, Эстонии, Уганды и премьером Великобритании.

Зеленский напомнил, что сейчас уже семь месяцев работает экспортная зерновая инициатива Украины, за время которой уже 43 страны мира получили более 22 млн тонн продовольствия.

— Если бы не эта наша инициатива, то сейчас, к сожалению, происходили бы процессы политического и социального хаоса в некоторых странах Африки и Азии, был бы в целом значительно острее кризис стоимости жизни, который испытывали разные народы в прошлом году. Но если бы эта наша инициатива работала на полную мощность, если бы Россия не пыталась ее затормозить, мы смогли бы отправить на экспорт больше продовольственной продукции, — сказал он.

Президент подчеркнул, что партнеры Украины точно знают, какие именно сознательные действия России подрывают продовольственную безопасность.

Он добавил, что это не только вклад в мировую безопасность, поскольку морской продовольственный экспорт дает пользу Украине: около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством.

— И для них тот факт, что мы разблокировали морской экспорт в прошлом году, — это гарантия личной и семейной социальной безопасности, — пояснил украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что в разговоре с президентом Эстонии поблагодарил его за неизменную поддержку Украины на всех уровнях.

— Это поддержка и оружием, и санкциями против России, и политическая — в частности в европейских и евроатлантических структурах. Сегодня мы обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наши ожидания в контексте интеграции Украины. Уже сейчас готовимся к этим будущим событиям, — сказал он.

Разговор Зеленского с президентом Уганды стал первым в истории двусторонних отношений двух стран. В разговоре он проинформировал о мирных инициативах Украины, которые продвигает Киев на площадке ООН, о принципиальной позиции Украины по защите международного права, а также стороны обсудили потенциал двустороннего сотрудничества.

— Уже вечером говорил с премьер-министром Великобритании. Очень мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, которые были достигнуты во время моего визита в Лондон. И было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Великобритания, понимали, как скорость оборонного снабжения влияет на конкретные успехи на поле боя, — добавил президент.

С британским премьером Риши Сунаком также были обсуждены и “весомые политические вопросы, которые должны решить уже на этой неделе”.

Президент Зеленский добавил, что вторая половина недели будет еще более активной с точки зрения международных отношений.

Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня получал доклады украинских военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту о формировании новых бригад Гвардии наступления.

— Результаты хорошие, — сказал он.

Украинский лидер также провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов Украины.

— Мы не будем сбавлять давление на врага — как внешнего, так и внутреннего. Детали сообщу, — сказал он.

Президент отметил бойцов 15-го полка Национальной гвардии, которые защищают Луганщину и “не только защищают свои позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении”.

Отдельно Владимир Зеленский сказал о бойцах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые “особенно эффективно действуют” в районе Марьинки Донецкой области.

Президент также отметил результат 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады за минувшие сутки, которые уничтожают врага на юге от Бахмута.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.