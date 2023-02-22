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Факты / Україна

Пускают пехоту волна за волной. Буданов рассказал о новой тактике оккупантов в районе Бахмута

Бедрак Виктория, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

Под Бахмутом в Донецкой области российские войска применяют новую тактику боев.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Forbes.

– Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким тому примером. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы. В Угледаре происходило применение бронетехники, но ее уничтожили в первые часы, и все перешло в стрелковые бои, – отметил он.

Он добавил, что уже два месяца россияне живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Более-менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте, Угледаре и на Лиманском направлении.

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Также начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что с середины до конца весны состоятся решающие бои.

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Источник: Forbes Украина
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