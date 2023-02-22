Февраль, 22 в 21:25

Украина может стать членом Североатлантического союза раньше, чем вступит в Евросоюз.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами 22 февраля.

— Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС, — заявил он.

Руководитель ОПУ считает, что сегодня Украина создает лучший имидж для НАТО.

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— Сегодня все понимают, что шансов в войне с НАТО у России нет. И сегодня Украина — это лучший имиджмейкер НАТО, — сказал он.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что пока Украина не является членом Североатлантического союза, США должны быть гарантом безопасности для Украины.

Украинский посол в Литве заявил, что президент Владимир Зеленский может прибыть с визитом на саммит НАТО, который в июле пройдет в Вильнюсе.

В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает, что на этом же саммите НАТО Киев получит приглашение в военный блок.

Ожидается, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что позиция блока по Украине не изменилась, поскольку сейчас приоритетом является не членство в союзе, а помощь Киеву с тем, чтобы он победил в масштабной войне с Россией.