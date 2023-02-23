В Мариуполе в районе завода Ильича прогремели взрывы — городской совет
Вечером 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы.
Информацию подтвердили в городском совете.
Отмечается, что два взрыва в 22:51 и 22:53 были слышны возле Мариупольского металлургического комбината имени Ильича в Кальмиусском районе.
— Надеемся, что наши защитники продолжают бить по позициям российских оккупантов, — говорится в сообщении совета.
Напомним, что в ночь на 22 февраля в Мариуполе прогремело 12 взрывов. Подтверждено попадание в склад с боекомплектом россиян в аэропорту.
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