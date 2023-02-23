Февраль, 22 в 23:36

Командир 1-го батальона полка Азов, майор Олег Мудрак, который защищал Азовсталь, а затем попал в плен к российским оккупантам и пережил теракт в Еленовке — умер.

О смерти украинского воина с позывным Сухарь сообщил племянник Даниил Мудрак на своей странице в Instagram.

— Он всегда говорил, что не хотел, чтобы его смерть была “праздником слез”. Хотел, чтобы вместе собрались его люди и улыбаясь вспоминали лучшие моменты, связанные с ним, — написал племянник комбата Азова.

О причинах смерти 36-летнего защитника Украины племянник не сообщил, но жена командира Азова Редиса Екатерина Прокопенко сделала сообщение в Instagram, что у Олега Мудрака остановилось сердце.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Muay Thai Coach Danya (@_mudrak.d_)

Олег Мудрак ушел на фронт с первых дней 2014 года, во время первого этапа российской агрессии.

Когда же Россия пошла полномасштабным вторжением год назад, в феврале 2022 года, Сухарь вместе с побратимами стоял на защите Мариуполя и защищал Азовсталь.

Комбат 1-го батальона полка Азов вместе с другими защитниками Азовстали попал в плен в мае 2022 года.

Уже в августе фотографии с Олегом Мудраком заполонили сеть, на них можно было увидеть последствия российского плена, поскольку мускулистый военнослужащий на фото был зафиксирован истощенным и похудевшим человеком.

В сентябре 2022 года Олег Мудрак был освобожден из плена вместе с другими защитниками Азовстали.

Фото: _mudrak.d_