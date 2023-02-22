ВСУ точно бьют по скоплениям оккупантов, РФ растягивает линии снабжения – Бундесвер

Февраль, 22 в 15:12

Силы обороны Украины точно бьют по скоплениям российских оккупантов и вражеским командным пунктам. В то же время РФ растягивает линии снабжения.

Об этом сообщил бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг, пишет Spiegel.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения россияне проводили свои атаки слишком нескоординированно, однако это компенсировалось массовостью, массовой вербовкой и использованием наемников.

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Фрейдинг отметил, что захватчики научились убирать важные точки тылового обеспечения, важные командные пункты и другие объекты из-под огня ВСУ.

– Однако это растягивает линии снабжения, а также делает их более уязвимыми. Но видите ли, везде, где россияне этого не делают, украинцы сильно бьют по ним, – добавил бригадный генерал.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что под Бахмутом в Донецкой области российские войска применяют новую тактику боев.