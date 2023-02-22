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Факты / Україна

ВСУ точно бьют по скоплениям оккупантов, РФ растягивает линии снабжения – Бундесвер

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины точно бьют по скоплениям российских оккупантов и вражеским командным пунктам. В то же время РФ растягивает линии снабжения.

Об этом сообщил бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг, пишет Spiegel.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения россияне проводили свои атаки слишком нескоординированно, однако это компенсировалось массовостью, массовой вербовкой и использованием наемников.

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Фрейдинг отметил, что захватчики научились убирать важные точки тылового обеспечения, важные командные пункты и другие объекты из-под огня ВСУ.

– Однако это растягивает линии снабжения, а также делает их более уязвимыми. Но видите ли, везде, где россияне этого не делают, украинцы сильно бьют по ним, добавил бригадный генерал.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что под Бахмутом в Донецкой области российские войска применяют новую тактику боев.

Источник: Spiegel
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