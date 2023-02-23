Февраль, 23 в 14:17

В 2023 году украинские абитуриенты будут сдавать экзамены в формате НМТ, в котором будут задания по трем предметам.

Об этом сообщает Минобразования.

— Два обязательных предмета: украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия, — говорится в сообщении.

Указано, что тестирование будет проходить в течение одного дня, чтобы уменьшить безопасностные риски участников НМТ.