Рада приняла закон о вступительной кампании-2023: какие предметы будут сдавать выпускники
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В 2023 году украинские абитуриенты будут сдавать экзамены в формате НМТ, в котором будут задания по трем предметам.
Об этом сообщает Минобразования.
— Два обязательных предмета: украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия, — говорится в сообщении.
Указано, что тестирование будет проходить в течение одного дня, чтобы уменьшить безопасностные риски участников НМТ.
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