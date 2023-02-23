Февраль, 23 в 9:23

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, какие российские ракеты прилетели в Киев 14 января.

Об этом Буданов сказал в интервью Украинской правде.

Так, 14 января в столице прозвучало несколько взрывов, а уже после включили сирены воздушной тревоги.

Сейчас смотрят

По словам Кирилла Буданова, это был экспериментальный пуск ракеты с территории РФ.

— Это был экспериментальный пуск ракеты. Насколько я помню — это 48Н6ДМ пусковой С-300 (ракета летит на 250 км и имеет скорость 2,5 км/сек, — Ред.). Они стояли в Брянской области, и это был один из первых зафиксированных таких опытных пусков. Я подчеркиваю, что это опытные пуски, — заявил глава ГУР.

По его словам, Россия не может себе позволить и в дальнейшем такие пуски, потому что не из чего производить ракеты.

— Это проблема Российской Федерации — они так же, как и многие другие постсоветские страны, не могут производить в достаточных объемах образцы вооружения. Несколько экземпляров — пожалуйста. А вот серию — трудно, — отметил Кирилл Буданов.

Он заявил, что у этой ракеты только корпус, взрывчатое вещество, программное обеспечение российского производства, а все остальное — иностранного.

— Есть такая программа у них — параллельный импорт. По сути, это узаконенная контрабанда (из других стран). Контроль таких элементов — трудная задача для всего мира. Вы не можете проконтролировать, что, к примеру, фирма Х приобрела в Чехии какие-то контроллеры производства Японии, а затем через условную третью страну продала четвертой, а из четвертой без прохождения таможенного контроля оно заехало в Россию. Но им значительно усложнили эти все процессы. Поэтому они не могут производить вооружение в достаточных количествах, — сказал глава ГУР.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что 14 января ракеты летели на Киев с северного направления по баллистической траектории.

Напомним, что 26 января в Киеве вражеская ракета попала в нежилое здание.