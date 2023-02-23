Февраль, 23 в 7:59

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов считает, что слова российского диктатора Владимира Путина о прекращении участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях являются очередной попыткой манипуляции.

Об этом Буданов сказал в интервью Украинской правде.

По словам главы ГУР, в нынешней ситуации прекращение участия России в договоре по факту ничего не означает, потому что оборонно-промышленный комплекс РФ пока не способен производить в достаточном количестве современное ракетное вооружение, особенно стратегическое и оперативно-тактическое назначение.

Сейчас смотрят

– Это очередная попытка манипуляции и, к сожалению, уже привычного для всех ядерного шантажа мира. Отмечаю: не Украина, а попытка ядерного шантажа мира, — заявил Кирилл Буданов.

Он считает, что следовало бы серьезно задуматься, если бы такое заявление прозвучало до 24 февраля 2022 года.

И год полномасштабной войны полностью разрушил всю веру мирового сообщества в мощь оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

По словам Кирилла Буданова, Россия теоретически может произвести еще одну-две баллистические ракеты с дальностью пуска до 5000 км.

– А что дальше? Если пойти в погоню подобных вооружений, у России нет даже теоретического шанса соперничать с Западом. Они сейчас не могут удовлетворить свои вооруженные силы обычным вооружением – куда уж лезть в высокотехнологичное? — подчеркнул глава ГУР Минобороны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин совершил ошибку, приостановив участие РФ в договоре по контролю над ядерными вооружениями.