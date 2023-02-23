Расконсервировали завод, не работавший со времен Холодной войны: Британия создала секретную группу для закупки артснарядов для Украины

Февраль, 23 в 21:11

В 2022 году Министерство обороны Великобритании создало секретную группу, которая договаривалась о закупке артиллерийских снарядов советского калибра 122 миллиметра на нужды Украины.

По данным The New York Times, с течением войны в Украине эта задача становилась все более сложной, ведь у крупных поставщиков заканчивались запасы.

Поиск боеприпасов ведется по всей Европе, в частности в Восточной Европе, где остается много оружия советских образцов.

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По данным журналистов, в январе в Костенци (Болгария) расконсервировали военный завод Терем, не работаюший со времен Холодной войны. Сейчас конвейеры предприятия снова готовы выпускать 122-мм боеприпасы.

В июне 2022 года Великобритания заключила соглашение о покупке 40 тысяч артиллерийских снарядов и ракет, изготовленных на государственных заводах Пакистана. Но соглашение прервалось после того, как пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы.

Среди прочего, государственные украинские компании обращались к брокерам в США и других странах за танками, вертолетами, самолетами и минометами.

Собеседники NYT отметили, что и Британия, и США финансировали соглашения, используя третьи страны и брокеров в тех случаях, когда страны-производители не желали публично признавать, что они предоставляют оружие Украине.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большую обеспокоенность в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно тратится десятки тысяч. Хотя Украина использует более эффективно боеприпасы, все равно это происходит быстрее, чем Европа способна производить. В настоящее время США и ЕС пытаются увеличить производство как для снабжения Украины, так и для пополнения собственных запасов.