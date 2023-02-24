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Факты / Україна

Из танка трижды били по нашим позициям, перепутали координаты: оккупанты об обстреле своих же

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Російський окупант

Военнослужащий России в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказывает о ситуации на фронте и новоприбывших.

– Вчера картошку копали, сегодня нас на войну отправили. Никакой подготовки, них*я нету, – говорит оккупант.

Также захватчик рассказывает о потерях в армии России, что они дважды попадали под танковый и минометные обстрелы:

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– Он пацаны сидели, *бать, в пункте временной дислокации, у*бали, 400 человек разом накрыли. Вчера вертушка отъ*башила по нашим позициям, наша же вертушка. Из танка 3 раза х*ярили по нашим позициям, тоже перепутали координаты. Спать ложишься в натуре и думаешь “проснешься ты завтра, не проснешься?”.

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Кроме того, российский солдат говорит о массовых потерях в армии РФ:

– На*балово со всех сторон: на “передок” бросают, ни экипировки, них*я нету. Все валят, вообще, все, все, прям конкретно.

Фото: ГУР

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