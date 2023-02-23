Февраль, 23 в 0:13

В саммите мира примут участие ряд стран, однако местом проведения мероприятия пока публично не объявлено.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами 22 февраля.

— Важно, чтобы в нем приняли участие не только наши партнеры, но и другие страны, — сказал он.

Андрей Ермак не назвал место и время возможного проведения саммита, отметив, что “это может быть очень неожиданное место”.

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Руководитель ОПУ добавил, что желающих провести саммит “много”.

Ранее возможным местом проведения саммита мира, на которой планировалось подержать Формулу мира президента Владимира Зеленского в конце февраля в Нью-Йорке.

При этом ожидается, что 23 февраля в Генассамблее ООН пройдет заседание касательно рассмотрения проект резолюции в отношении российско-украинской войны, предложенный Украиной и партнерами.

Накануне премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала созыв Саммита мира и поблагодарила Владимира Зеленского за формулу мира, предложенную им в ноябре 2022 года на саммите G20 на Бали.