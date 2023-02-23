В Воздушных силах рассказали, какой тип БПЛА сбили над Киевщиной

Февраль, 23 в 13:39

В Киевской области во время воздушной тревоги сбили российский разведывательный беспилотник.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

— Работа противовоздушной обороны. Привычный день в воюющей стране – разведывательный беспилотник посетил Киевщину. Отработали успешно – приземлили его. Будут потом смотреть, что это за БПЛА, – сообщил он.

Игнат добавил, что это беспилотник-разведчик, пытавшийся что-нибудь выведать.

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Утром 23 февраля в части областей, в частности в Киевской, была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщали, что тревогу в Киевской области объявили, потому что в воздушном пространстве региона был зафиксирован беспилотник.

Позже в области раздались взрывы, а Воздушные силы подтвердили работу нашей ПВО.

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Фото: АрмияInform