В Воздушных силах рассказали, какой тип БПЛА сбили над Киевщиной
В Киевской области во время воздушной тревоги сбили российский разведывательный беспилотник.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
— Работа противовоздушной обороны. Привычный день в воюющей стране – разведывательный беспилотник посетил Киевщину. Отработали успешно – приземлили его. Будут потом смотреть, что это за БПЛА, – сообщил он.
Игнат добавил, что это беспилотник-разведчик, пытавшийся что-нибудь выведать.
Утром 23 февраля в части областей, в частности в Киевской, была объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщали, что тревогу в Киевской области объявили, потому что в воздушном пространстве региона был зафиксирован беспилотник.
Позже в области раздались взрывы, а Воздушные силы подтвердили работу нашей ПВО.
Фото: АрмияInform