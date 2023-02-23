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Факты / Україна

Оккупанты попали в админздание в Купянском районе, под завалами находятся люди — глава ОВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
Обстріл Вовчанська і Куп'янська Харківської області 22 грудня 2022

Утром 23 февраля российские войска обстреляли Купянск и Купянский район в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате обстрела получили ранения две гражданские женщины. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

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Обновлено в 12:10 Позже Синегубов написал, что оккупанты ударили и по Купянскому району. Предварительно, ракетой С-300.

— Есть попадание в административное здание. Ранения получил гражданский мужчина, который находился рядом со зданием. Под завалами сейчас находятся минимум два человека. На месте работают все спасательные службы. Информация уточняется, — написал он.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что на 24 февраля российская армия готовит небольшой ракетный удар.

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Фото: Олег Синегубов

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