Похитила поклонница “русского мира”: история девочки, которую удалось вернуть в Украину

Февраль, 23 в 16:03

Полицейские Винницкой области помогли 33-летней Веронике вернуть дочь из временно оккупированного россиянами Крыма. Туда из Херсона ребенка вывезла сторонница “русского мира”.

История похищения ребенка у родителей началась в октябре прошлого года. Именно тогда мама восьмилетней Маргариты, которая живет в Винницкой области, обратилась в полицию.

33-летняя Вероника разведена с отцом ребенка, но договорились, что некоторое время дочь будет жить с папой в селе Червоный Маяк Херсонской области. Там ребенок учился в специализированной школе.

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Но деревню с началом полномасштабного вторжения оккупировали российские войска. И семья не смогла уехать. Но вот вывезти Маргариту в Россию пожелала одна из жителей поселка. Женщина почему-то решила, что может забрать ребенка, потому что поддерживает Россию.

— Маргарита подружилась с девочкой своего возраста, мама которой работала на оккупационную власть, дети играли и Маргарита часто оставалась у этой женщины на ночлег. Когда отец пришел за ребенком, женщина ее не вернула, мотивируя тем, что ей будет безопаснее у этой женщины, — говорит начальник отдела коммуникаций ГУНП в Винницкой области Зарина Маевская.

Уехать на оккупированную территорию не смогла и мама девочки. Единственное, что смогла понять из-за некачественной связи, что Маргариту вывозит в оккупированный Крым какая-то женщина. 33-летняя Вероника подала заявление в полицию Винницкой области, потому что именно там проживала с новой семьей. Восьмилетний ребенок был объявлен в международный розыск.

— Мониторинг социальных сетей дал свои результаты: мы вышли на связь с воспитательницей Маргариты со специализированной школы, где она училась, и она нам указала на двух женщин, причастных к похищению Маргариты, которые в то время работали на оккупационную власть, — добавляет оперуполномоченный Тульчинского районного отдела полиции Анатолий Лавриченко.

Поклонницу “русского мира” не пустили в Крым с чужим ребенком из-за отсутствия на девочку документов. Поэтому женщина оставила ребенка на вражеском блокпосту, а сама с родной дочерью скрылась.

Но потом за девочкой приехала другая работница Бериславской оккупационной администрации и забрала ее к себе. Понимая, что ребенка без документов снова не выпустят, она вместе с российскими военными пришла к родным и, угрожая оружием, забрала свидетельство о рождении Маргариты.

Впоследствии женщина договорилась со знакомой крымчанкой о перевозке ребенка в Феодосию.

– После деоккупации Херсонщины нам удалось пообщаться с воспитательницей, которая учила Маргаритку в спецшколе. Женщина рассказала, с кем мог поехать ребенок, и благодаря волонтерам мы установили, что ребенок в то время находился в городе Феодосия оккупированного Крыма, — говорит начальница отдела коммуникаций ГУНП в Винницкой области Зарина Маевская.

Именно волонтеры помогли матери добраться до Крыма. 14 дней женщина добиралась за своим ребенком.

– Нас ехало 14 мам. Мы ехали в Польшу, потом оттуда в Беларусь, дальше в Россию. Прошли пять блокпостов, телефоны чистили, чтобы меньше было провокаций, — вспоминает мама девочки.

Теперь Маргаритка вместе с мамой и младшей сестренкой и братиком в Винницкой области. И благодаря волонтерам еще 14 незаконно увезенных детей вернули родителям в Украину.

Волонтеры и дальше будут помогать семьям возвращать дочерей и сыновей. А правоохранители — искать преступников, похищающих украинских детей.